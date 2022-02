Policlínica de Manilha recebe palestra educativa sobre prevenção de IST/AIDS e Hepatites Virais - Divulgação

Publicado 18/02/2022 16:48

Itaboraí - Com a proximidade do feriado de carnaval, a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco, em Manilha, juntamente com o Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais se uniram, na manhã desta sexta-feira (18/02), para promover uma palestra educativa sobre prevenção a IST/Aids e Hepatites Virais.

A programação contou com a palestrante do programa, a enfermeira Eledir Terra, que falou sobre as formas de prevenção e tratamento das doenças. Além de distribuição de preservativos (masculinos e femininos) e panfletos informativos. A equipe também realizou a distribuição de preservativos no entorno da unidade. A diretora da Policlínica, Daniele Fortunato, ressaltou a importância de ações como esta, que visam a conscientização da população.

"Estamos observando o aumento do número de casos dessas doenças. Além da pandemia temos outras enfermidades que matam e temos que prevenir. Gostei de ver os nossos pacientes participando e tirando suas dúvidas", disse Daniele.

Segundo a coordenadora do programa IST/Aids e Hepatites Virais, Ana Paula Rangel, o município acompanha pessoas em tratamento com medicamentos anti retrovirais (ARV), que atuam para impedir a multiplicação do HIV no organismo e ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico.

"O preconceito ainda é muito presente na vida dessas pessoas, mas trabalhamos com total sigilo e orientação, da testagem até o tratamento. O primeiro paciente do programa, por exemplo, tem quase 60 anos e está lá desde 1993", enfatizou Ana Paula.

O tratamento é garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e após o diagnóstico, por teste rápido (resultado em 15 minutos), o paciente inicia o tratamento, antes mesmo de apresentar algum sintoma. No programa, o usuário é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem e farmacêutico.

Vale ressaltar que os testes rápidos são realizados nas Unidades de Saúde da Família (USF) do município e na sede do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, em Nancilândia. E todas as unidades contam com distribuição gratuita de preservativos.

O programa fica localizado na Avenida Luiz Fernando de Nanci, s/nº, lote 17, quadra 13, em Nancilândia, próximo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.