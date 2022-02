Desconto de 15% na cota única do IPTU 2022 é até dia 25/02 - Divulgação

Desconto de 15% na cota única do IPTU 2022 é até dia 25/02Divulgação

Publicado 15/02/2022 07:17

Itaboraí - O carnê do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2022 já está disponível para retirada on-line. Para receber o desconto de 15%, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da cota única até o dia 25 de fevereiro. A Prefeitura de Itaboraí também dará mais uma oportunidade de desconto de 10% para aqueles que pagarem até 15 de março a cota única.



O contribuinte tem a opção do pagamento parcelado em até 10 vezes sem desconto, com o primeiro vencimento no dia 15 de março e o último em 15 de dezembro.

Os carnês do IPTU podem ser retirados no site da Prefeitura de Itaboraí ou diretamente no Portal do Contribuinte da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT): contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br.



Os carnês de parcelamento estarão disponíveis para pagamento a partir do dia 26 de fevereiro. O carnê do IPTU está sendo entregue fisicamente e também pode ser retirado, além da internet, diretamente na Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia, no Centro; no posto avançado de Manilha ou na Casa do Contribuinte.



O secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago, destaca a importância que a receita do IPTU tem para a cidade e para os cidadãos.



“O IPTU é uma das principais receitas municipais para gerar recursos, que são aplicados na Educação, Saúde, infraestrutura, pavimentação, entre outras políticas públicas municipais. A importância do pagamento reflete diretamente no retorno que a prefeitura proporciona em serviços. Por isso ressaltamos o quanto é importante o cidadão pagar em dia seus tributos e acompanhar a utilização desses recursos pelo portal da transparência”, frisou o secretário.



Priorizar o atendimento on-line é de suma importância para facilitar o acesso ao carnê de IPTU, além de diminuir gradativamente as filas nos locais de atendimento, contribuindo para evitar a propagação da Covid-19. A SEMFAT ressalta ainda que não houve aumento de IPTU em relação ao UFITA, apenas foi atualizado pelo índice IPCA em 10,52%.



Veja como é fácil retirar o IPTU cota única:



Acesse o portal da Prefeitura de Itaboraí no endereço eletrônico www.itaborai.rj.gov.gov.br ou entre diretamente no site da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia: contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. Em seguida clique na aba “IPTU”. Feito isso, insira os dados do imóvel ou o CPF do proprietário e pronto, a guia do IPTU cota única estará disponível para impressão.



Pontos de atendimento:



Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

Rua Fidélis Alves, 101, Centro, próximo à Praça Marechal Floriano Peixoto

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Aos sábados, de 9h às 14h.



Posto Avançado de Manilha

Avenida Prefeito Milton Rodrigues Rocha, 161, loja 42 (galeria Nova Grécia)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Aos sábados, de 9h às 14h.



Casa do Contribuinte

Praça Dr. Celso Nogueira, 117, Centro

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h