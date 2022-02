Novo núcleo do Projeto Transformar em Pacheco - Divulgação

Novo núcleo do Projeto Transformar em PachecoDivulgação

Publicado 08/02/2022 16:40

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), abriu um novo núcleo de atividades com aulas funcionais do Projeto Transformar na Terceira Idade no bairro Pachecos, nesta terça-feira (08/02). Com o objetivo de oferecer saúde e bem-estar para os moradores da região, as aulas acontecem todas às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h, no pátio da Unidade de Saúde da Família (USF) de Pachecos.

Para participar das aulas de ginástica, alongamento e circuito funcional, os interessados devem se inscrever no próprio local, que fica na Rodovia RJ-114 – km 13 – Pachecos. Para se cadastrar, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório durante as aulas.

A inauguração do núcleo em Pachecos contou com grande aceitação do público e com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho. Durante o primeiro dia de atividades, o gestor da pasta celebrou a abertura de mais um núcleo do projeto na cidade.

"Estamos expandindo cada vez mais o Projeto Transformar na Terceira Idade para as regiões mais afastadas do Centro, onde a população tem maior dificuldade de deslocamento para ter acesso a atividades físicas e esportivas. Vamos ampliar núcleos também para outras regiões, sendo os próximos bairros Visconde e Itambi", afirmou o secretário Lenon Coutinho.