Os novos uniformes foram apresentados hoje de manhã, e o próprio prefeito participou da entrega dos uniformes - Foto: Divulgação

Os novos uniformes foram apresentados hoje de manhã, e o próprio prefeito participou da entrega dos uniformesFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2022 17:27

Itaboraí - As escolas municipais de Itaboraí já estão terminando a preparação para receber os alunos para o ano letivo 2022, que começa na próxima segunda-feira (07/02). O prefeito Marcelo Delaroli e o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, apresentaram os novos modelos de uniformes para os estudantes, na manhã desta sexta-feira (04/02), na Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva (EMGMS), em Ampliação.

Ao todo, os novos uniformes contam com conjuntos para educação infantil (bermuda, camisa com e sem manga, calça, casaco e tênis) e conjuntos para o ensino fundamental I, além de camisas para o ensino fundamental II e para Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), quando iniciar o ano letivo, a direção de cada unidade fará a organização para a entrega dos novos uniformes.

"Esse ano começamos com o pé direito, já trocamos todo o mobiliário da Educação e conseguimos adquirir o antigo Colégio Cenecista de Venda das Pedras. Acreditamos que a educação é a base de tudo. Se queremos um futuro melhor, temos que investir na Educação", afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Também a partir da próxima segunda-feira (07/02), a frota de ônibus escolares ganhará um reforço de mais dois veículos para fazer a rota dos estudantes. Os ônibus, do Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, foram reformados e serão reintegrados à frota municipal.

"Quando assumimos a gestão, encontramos sete ônibus escolares quebrados e, agora, já consertamos dois deles. Ao longo do mês, chegarão os outros. No total, tínhamos 26 ônibus nos atendendo e agora com mais esses dois, serão 28. Neste ano, com mais planejamento e com um orçamento melhor, estamos avançando. E, em breve, vamos entregar o kit escolar também", destacou Mauricílio Rodrigues, ressaltando que o processo de aquisição dos kits escolares já está em fase final.