O antigo Colégio Cenecista de Venda das Pedras está sendo preparado para se tornar nova unidade de ensino municipal! - Divulgação

Publicado 01/02/2022 15:14

Itaboraí - De acordo com o informado nesta terça-feira (01/02) pela Secretaria Municipal de Educação, o antigo Colégio Cenecista no bairro de Venda das Pedras está sendo preparado para se tornar nova unidade municipal de ensino.

Com o retorno das aulas da rede municipal no começo de fevereiro, a Secretaria de Educação está finalizando a organização e adaptação do Colégio Cenecista Joaquim Manoel de Macedo para se tornar mais uma opção de ensino da Rede Municipal da cidade.

Essa nova unidade adquirida pela prefeitura vai beneficiar alunos de bairros como Quissamã, Beira Rio, Reta, Colônia e Iguá. O prédio conta com 18 salas de aula e capacidade para atender em torno de 1.200 estudantes.