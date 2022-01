As inscrições devem ser feitas na própria associação, que fica na Avenida Laurindo Gonzalez, esquina com a Rua J - Dilvulgação

Publicado 27/01/2022 17:10

Itaboraí - Dando continuidade à promoção de saúde e bem-estar, o Projeto Transformar abriu mais um núcleo de atividades de aula funcional com a professora Angélica Souza, em Vale do Sol. As aulas acontecem todas às terças e quintas-feiras, na Associação de Moradores, e não tem restrição de idade. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas na própria associação, que fica na Avenida Laurindo Gonzalez, esquina com a Rua J. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19.

O uso de máscaras é obrigatório durante as aulas. A inauguração mostrou que o projeto é um sucesso. Mulheres de todas idades compareceram para movimentar o corpo. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca o objetivo de levar o programa para diferentes públicos e regiões da cidade.

“Esse é o nono núcleo do Projeto Transformar que estamos ativando. Estamos atendendo um pedido dos moradores e também aproveitamos para auxiliar o projeto esportivo infantil do professor Vasquinho que atende a criançada do bairro”, afirmou o secretário.

Acompanhado pelo presidente da Associação de Moradores de Vale do Sol, Diego Cabral Fernandes, e do professor Paulo dos Santos da Silva (Vasquinho), o secretário municipal de Esportes, Lenon Coutinho, doou coletes, bolas, cones e diversos materiais esportivos. As aulas do Projeto Transformar de Vale do Sol acontecem às terças e quintas-feiras sempre às 7h.