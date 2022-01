A ave Mãe-da-Lua é um lindo pássaro e foi devolvido a natureza - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2022 10:35

Itaboraí - Resgatado em Três Pontes , uma ave da espécie Urutau (também conhecida como Mãe-da-Lua) foi devolvida à natureza, na manhã desta terça-feira (18/01), no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, no distrito de Cabuçu. A soltura foi realizada por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal.

Com nome científico de Nyctibius griseus, o urutau é uma ave silvestre da Mata Atlântica de hábitos noturnos, que se alimenta de insetos e pequenos animais. Sua característica mais conhecida é a da plumagem capaz de camuflar em troncos secos de árvores e galhos, protegendo-a dos predadores.

O pássaro foi devolvido ao habitat natural após passar por uma avaliação dos agentes de resgate. De acordo com o GEPAM, o animal apresentava boas condições físicas quando foi resgatado, por isso a soltura foi realizada no mesmo dia da ocorrência. O coordenador da GEPAM, agente Silveira, informou que o animal é natural da região.

“A ave entrou na residência durante a noite e, logo pela manhã, os moradores solicitaram o resgate. O pássaro é natural da Mata Atlântica, podendo ser encontrado em campos abertos ou até em centros urbanos. Mais uma vez o Gepam realizou o seu trabalho de reintegração à natureza de mais uma espécie”, disse Silveira

Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.