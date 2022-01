Reunião no Salão Nobre da Prefeitura com o objetivo de discutir a segurança na cidade - Divulgação

Publicado 27/01/2022 10:41

Itaboraí - Com o objetivo de ampliar a integração entre os setores que compõem a Segurança Pública, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, receberam o promotor Reinaldo Lomba, que é coordenador-geral de Segurança Pública do Ministério Público (MPRJ), e outras autoridades para uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura, na tarde de terça-feira (25/01).

O encontro contou também com a presença do coronel Gilson Chagas, assessor da Coordenadoria de Segurança Pública do MPRJ; da delegada titular da 71ª DP (Itaboraí), Norma Lacerda; da capitã Meriele, coordenadora da Operação Segurança Presente em Itaboraí; do comandante da Guarda Municipal de Itaboraí, Alexandre Barbosa; e de representantes do 35º Batalhão de Polícia Militar.

“Falamos sobre a segurança em nosso município e meios de melhorar a vida da população. Estamos empenhados nessa missão e dispostos a seguir a orientação de todas as autoridades, porque queremos uma cidade melhor”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Entre os temas discutidos, foi proposto a criação de um gabinete de gestão integrada. O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, reforçou também que o município iniciou frentes importantes de atuação, como o estudo para operacionalização de um depósito para veículos apreendidos. Além disso, também destacou a formação continuada dos agentes da Guarda Municipal de Itaboraí, feita por meio do Departamento de Ensino e Formação, criado pela Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG).

“O município tem muito a contribuir para o setor da Segurança Pública e estamos trabalhando para tornar Itaboraí uma cidade mais segura para a população. Nosso principal objetivo é oferecer um serviço de qualidade”, enfatizou Baldow.