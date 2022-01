Meliante é preso após tentar roubar carro, com o ladrão tinha dinheiro roubado e um aparelho celular roubado - Foto: PMERJ

Publicado 28/01/2022 12:12 | Atualizado 28/01/2022 12:15

Itaboraí - Um criminoso foi preso pela Polícia Militar após tentar roubar um veículo de uma empresa de cigarros, aconteceu na tarde de ontem (quinta-feira 27/01) no bairro de Nova Cidade.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia sobre um Fiorino branco, que tentou assaltar outro fiorino de uma empresa de cigarros. Foi quando os agentes do 35º BPM foi até a localidade da denúncia.

Os militares do GAT (Policiais do Grupamento de Ações Táticas) fizeram buscas na região e conseguiram encontrar o automóvel na Rua Orminda de Abreu.



O carro foi checado no sistema policial e os policiais descobriram que a placa era falsa e que também a Fiorino era roubada. O ladrão estava também em posse de um aparelho celular roubado e uma quantidade de dinheiro roubado, ele foi levado para a delegacia e foi reconhecido pelas vítimas e encontra-se preso a disposição da justiça.