Lojistas podem se cadastrar para aceitar Moeda Social Pedra Bonita a partir desta quarta-feira (0202) - Foto: Divulgação

Lojistas podem se cadastrar para aceitar Moeda Social Pedra Bonita a partir desta quarta-feira (0202)Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2022 15:24

Itaboraí - A fase de cadastramento de lojistas do município para fazer parte da rede solidária da Moeda Social Pedra Bonita e aceitar o novo método de pagamento começa nesta quarta-feira (02/02).

A apresentação dos documentos deve ser feita no Espaço Universitário, que fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí (ao lado da Secretaria Municipal de Educação).



Para realizar o credenciamento, o lojista deve apresentar os seguintes documentos (original): CPF, RG, comprovante de residência com endereço do comércio, CNPJ, contrato social da empresa, e-mail e telefone.



"Chegou a hora dos empresários e lojistas de Itaboraí nos ajudar ainda mais como um agente da transformação e mudar de vez a história da nossa cidade. Porque com a Moeda Social Pedra Bonita quem ganha é o povo de Itaboraí!", afirmou o prefeito.



O Programa Social Moeda Pedra Bonita é baseado na transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza e sem renda familiar (inclusive de outros programas sociais), para provimento de sua subsistência e a criação de uma rede sustentável de economia solidária (comércio de todos os distritos). Inicialmente, objetiva-se atingir até 5 mil famílias e, pelo menos, 200 comércios solidários.



A rede de comércio solidária será gratuita (taxa zero) para participação e comercialização de venda entre os participantes do programa de forma facultativa, sendo uma inovação em rede sustentável de economia solidária no território brasileiro.



Documentos necessários para o cadastro (original)



— CPF

— RG

— Comprovante de residência com endereço do comércio

— CNPJ

— Contrato Social da empresa

— E-mail

— Telefone