O prédio tem toda estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos alunosFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2022 10:31

Itaboraí - Itaboraí ganhará uma nova unidade escolar já no início deste ano letivo. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), adquiriu o antigo Colégio Cenecista Joaquim Manoel de Macedo, em Venda das Pedras. A unidade atenderá alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, dos bairros de Quissamã, Beira Rio, Venda das Pedras, Reta, Colônia e Iguá. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, visitou as dependências da escola juntamente com secretários e vereadores e comentou a importância desta aquisição para o município.

"Desde que assumimos a Prefeitura vimos o déficit de vagas nas escolas desta região e nós precisávamos dar um jeito de melhorar a vida dessas pessoas. Temos alunos que moram aqui e estudam em Sambaetiba, muito distante. Essa escola sempre foi particular durante toda a sua história e agora ela se tornará pública. A educação é a base de tudo e nós viemos para cá para fazer a diferença. No primeiro ano trabalhamos com orçamento do governo anterior e este ano já vamos começar avançando cada vez mais e dando uma educação de qualidade para a população de Itaboraí", disse o prefeito.

O prédio possui 18 salas de aula, quadra poliesportiva, banheiros, sala de professores, sala de direção, pátio coberto e descoberto. Ao todo, a rede municipal de ensino passa a contar com 96 unidades escolares. De acordo com o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, a escola tem capacidade para atender 1,2 mil alunos, nos turnos manhã e tarde. E já conta com mais de 500 alunos que foram remanejados de outras unidades, inclusive do Cemei Odília de Miranda Rosa, que era situado em um imóvel alugado.

"A escola tem toda estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos alunos. É mais um benefício para os alunos e professores que estamos oferecendo", frisou o gestor da pasta.

Segundo o setor de Patrimônio Material, Infraestrutura e Transporte da SEMED, o local está passando por reparos, pintura e adaptação de estrutura. Por ter sido uma escola particular, não tem a mesma estrutura de uma unidade de ensino municipal como, por exemplo, a questão da alimentação escolar oferecida. Com isso, um espaço está sendo adaptado para virar refeitório, cozinha e despensa.

A escola fica localizada na Rua César Xará, 354, no bairro de Venda das Pedras, em Itaboraí.