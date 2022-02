Carga de drogas apreendida, dois traficantes baleados e um preso em Itaboraí - Foto: PMERJ

Publicado 05/02/2022 12:23

Itaboraí - No fim da tarde de ontem, sexta-feira (04/02), uma quadrilha de traficantes de drogas trocaram tiros com a polícia militar, a ação terminou com dois meliantes baleados e um foi preso.

Uma equipe da Polícia Militar do 35º BPM que patrulhava a região foi recebida a balas por 10 homens fortemente armados, no tiroteio os meliantes conseguiram escapar entrando em terrenos baldios, Após o confronto, a policia encontrou dois feridos e prendeu um terceiro.

Os três meliantes são suspeitos no tiroteio de fazer parte do tráfico de drogas no bairro Ampliação, um dos homens é conhecido na região como "Batom" e segundo a PM é chefe de venda de drogas na localidade.

Com a quadrilha, os policiais apreenderam uma pistola e uma quantidade significativa de drogas.



Os baleados foram levados para um hospital municipal, e o registro da ocorrência foi feio na 71ª DP (Centro de Itaboraí).