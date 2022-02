Dia do Agente de Defesa Ambiental é celebrado com soltura de aves silvestres - Foto: Divulgação

Dia do Agente de Defesa Ambiental é celebrado com soltura de aves silvestres Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 20:20

Itaboraí - Em alusão ao Dia do Agente de Defesa Ambiental, celebrado no último domingo (06/02), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e a Guarda Municipal de Itaboraí, por meio do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM), realizaram uma ação de fiscalização contra a criação irregular de fauna silvestre.

Ao todo, oito aves silvestres foram apreendidas. Os animais passaram por avaliação médica veterinária e, nesta segunda-feira (07/02), seis deles foram reintroduzidos ao seu habitat natural, no entorno do Parqu O Dia e Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, no distrito de Cabuçu.



A ação de fiscalização foi realizada na última sexta-feira (04/02), em residências nos bairros de Quissamã e Caluge, e não houve resistência dos moradores. As oito aves apreendidas eram: três canários da terra, dois coleiros, um tiziu, um bem-te-vi e um tico-tico rei cinza. Os dois últimos foram encaminhados para uma ONG, em Cachoeiras de Macacu. O tico-tico será reinserido na Região Serrana, por não ser nativo desta localidade. Já o bem-te-vi será devolvido posteriormente por ainda ser muito indefeso.



Presente na soltura das outras seis aves, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), Jhonatan Ferrarez, destacou que a prática de manter animais silvestres em residências sem as devidas autorizações dos órgãos competentes é considerado crime ambiental, previsto na lei 9605/98.



"Vamos intensificar essas fiscalizações para evitar a perda da biodiversidade de Itaboraí. E com isso, friso o trabalho importante dos agentes ambientais que contribuem para o Meio Ambiente não só do município, mas do estado. Além de combater incêndios florestais, preservação e conservação de todo bioma e orientações nas unidades de conservação", afirmou o secretário.



Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.