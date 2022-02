Ano letivo 100% presencial na rede municipal - Foto: Divulgação

Ano letivo 100% presencial na rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 20:06 | Atualizado 07/02/2022 20:07

Itaboraí - Os estudantes da rede municipal de Educação de Itaboraí iniciaram o ano letivo de 2022 com aulas 100% presenciais. O retorno das atividades para os alunos e profissionais de Educação está seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança. Com o uso obrigatório de máscara facial, aferição de temperatura e dispenser de álcool gel em todos os espaços das escolas.

O primeiro dia de aula, nesta segunda-feira (07/02), teve recepção do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) da Guarda Municipal de Itaboraí para os alunos da Escola Municipal Vereador Jorge Antônio Pinto de Araújo, no Retiro. Os bonecos Xandinho e Beninha dançaram e cumprimentaram os pequenos estudantes, que ficaram encantados.

"A ação de hoje foi para tornar o primeiro dia de aula mais alegre e fácil para os alunos se adaptarem às atividades presenciais, ainda mais depois de um período mais restritivo de pandemia no qual eles ficaram em casa ou no sistema híbrido”, explicou o coordenador da Ronda Escolar, Luiz Carlos.

O GERE atua com ações integradas junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Com as aulas 100% presenciais, projetos da Ronda Escolar como o Teatro de Fantoche, Condutores do Futuro, Ronda Musical e ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania estão programados para ocorrer durante o ano letivo.

"Essa semana será de adaptação. A ação da Ronda Escolar tornou a receptividade diferente no primeiro dia de aula. A frequência está sendo boa, houve uma adesão ao retorno presencial pelos responsáveis. E os alunos que faltaram, os responsáveis já avisaram que vão levar para tomar vacina essa semana e depois encaminhar para escola. Vai ser um ano letivo muito aguardado por nós educadores por causa de tudo que passamos com a pandemia. Entregar o uniforme no primeiro dia de aula é fantástico", afirmou a diretora da escola, Liliam Cristiane Mendes.

A ação da Ronda Escolar não foi a única novidade para os alunos das escolas municipais de Itaboraí. As 95 unidades de ensino estão com novos mobiliários para recepcionar os alunos, que contam com conjuntos escolares infantis, juvenis e adultos, além de conjuntos de mesa e cadeira para professores e para compor a estrutura dos refeitórios. A rede também ganhou reforço de mais dois veículos para fazer a rota dos estudantes. Os ônibus, do Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, foram reformados e reintegrados à frota municipal.

As matrículas estão abertas para creches municipais

As unidades de ensino de Educação Infantil que atendem as crianças a partir de 2, 3 e 4 anos estão com matrículas abertas. Os responsáveis das crianças de dois e três anos devem realizar as inscrições através do site https://matricula.itaborai.rj.gov.br/.

Já para as crianças de quatro anos ou mais, as inscrições são realizadas nas escolas, a partir desta segunda-feira (07/02). Os documentos necessários para as matrículas são: certidão de nascimento, CPF da criança, CPF do responsável, e comprovante de residência. Após as inscrições, os candidatos às vagas serão convocados através do telefone disponibilizado pelo responsável no cadastro.

