O criminoso foi identificado como Raphael Gomes Cezário de 28 anos, ele foi levado para a 71ª DP (Centro de Itaboraí) - Foto: Fabio Aquino

Publicado 10/02/2022 13:57 | Atualizado 10/02/2022 13:57

Itaboraí - Um meliante que assaltava mulheres, pois segundo ele mesmo dizia que era mais fácil, foi preso por Policiais Militares em conjunto com a Polícia Civil ontem, quarta-feira (09/02) no início da noite no bairro do Laranjal.

O departamento de inteligência da Polícia Civil informou que o criminoso estava com mandado de prisão em aberto e que conseguiram localizar o endereço do mal elemento, foram até o local e o capturaram.

O meliante foi identificado como Raphael Gomes Cezário de 28 anos, ele foi levado para a 71ª DP (Centro de Itaboraí) e já está a disposição do sistema prisional.