Itaboraí - A população de Itaboraí ganhou mais um espaço para os cuidados com a saúde bucal. É que o Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã, voltou a oferecer os serviços de especialidade odontológicas em Estomatologia todas as terças-feiras, das 8h às 17h.

Os pacientes oncológicos, diabéticos ou que possuem alguma ferida na boca que não cicatriza podem procurar uma Unidade Básica de Saúde para passarem por uma avaliação odontológica e serem encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que funciona no CESI.



A Estomatologia é uma especialidade odontológica que proporciona prevenção, diagnóstico e tratamento de diversas doenças orais. O dentista estomatologista é o profissional que trata infecções, úlceras, inflamações, cistos, nódulos, manchas, entre outros. Em casos de doenças malignas, como o câncer de boca ou nas glândulas salivares, esse profissional acompanhará o paciente ao longo do seu tratamento, em parceria com o médico oncologista.



"O paciente deve procurar o dentista estomatologista sempre que observar uma lesão aberta na boca que não cicatriza por mais de 15 dias. Ele saberá avaliar se a lesão se trata de algo mais sério, como o câncer de boca. O câncer de boca quando diagnosticado precocemente tem tratamento, por isso a importância de sempre se consultar com um dentista", explicou a dentista estomatologista, Thais Souza.



Além dos pacientes que passaram por quimioterapia e radioterapia, pessoas que têm hábito de fumar e ingerir bebidas alcóolicas devem agendar com mais frequência acompanhamento odontológico especializado para garantir boas condições de saúde bucal. Em Itaboraí, o primeiro passo para se consultar é procurar uma das 12 Unidades Básicas de Saúde que oferecem serviço odontológico e agendar uma avaliação com o dentista no próprio posto, que encaminhará para o atendimento especializado caso tenha necessidade.



O coordenador da Odontologia de Itaboraí e diretor da Atenção Especializada, Marcos Aurélio, disse que, em breve, a rede especializada deverá ser ampliada com mais quatro consultórios no CEO.



"A população de Itaboraí nos postos de saúde tem acesso aos serviços odontológicos de limpeza, extração, restauração, aplicação de flúor e outros. E quando precisam de atendimentos especializados devem ser encaminhados para atendimento no CEO, através do CESI. Hoje estamos com dentistas estomatologista, bucomaxilofacial, PNE (Pessoa com Necessidade Especial) e, em breve, abriremos para atendimento de Periodontia, Endodontia e Odontopediatria", afirmou Marcos Aurelio.



As UBS em Itaboraí com atendimento odontológico são:



- Marambaia

- Joaquim de Oliveira

- Areal

- Quissamã

- Pacheco

- Bairro Amaral

- Aldeia da Prata

- Cabuçu

- Ampliação II

- Jardim Planalto

- Posto Milton Rodrigues

- AME Itambi



Na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco, em Manilha, e no CEO, os pacientes só são atendidos mediante regulação por serem unidades especializadas. O CEO fica localizado na Rua César Xará, nº 781, Quissamã – Venda das Pedras. A consulta odontológica em Estomatologia funciona todas as terças-feiras, das 8h às 17h.