Exibição de filmes e exposições gratuitas para a população neste fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2022 12:36

Itaboraí - Nesta sexta-feira (18/02), Itambi receberá o projeto Cinema em Movimento, uma parceria com o Ministério do Turismo. Serão duas sessões, sendo a primeira a partir das 19h, com o filme "Imagine uma menina com cabelos de Brasil" e depois "Lino". Com classificação livre e entrada gratuita, a exibição acontece na quadra da Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira, localizada na Rua Nestor Viana, 13. Vale ressaltar que é obrigatório o uso de máscara.

"Imagine uma menina com cabelos de Brasil" conta a história de uma menina de cabelos crespos no formato do mapa do Brasil que trava batalhas contra o preconceito e luta pela própria aceitação. Em "Lino", um jovem ganha a vida como animador de festas infantis. Cansado da rotina maçante e cheio de acidentes, ele busca ajuda mística para mudar de vida.

A exposição "Itaboraí de outros carnavais" está com visitação gratuita até o dia 7 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Casa Paulina Porto, sede da Secretaria Municipal de Cultura, no Centro. E a partir de terça-feira (22/02) até domingo (27/02), também no Shopping Itaboraí. A mostra, conta com roupas e croquis confeccionadas pelo professor de artes e carnavalesco Washington Luiz José da Costa, que hoje é patrono da Escola de Artes e Ofícios da cidade. Além de fotografias da época. A exposição conta com curadoria, montagem e produção de Paula Moraes e Lívia Graneiro; e acervo do Centro de Memória de Itaboraí.

Já a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres continua com visitação aberta e gratuita da exposição “Tempo de Carnaval”, até o dia 13 de março. A mostra é uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob a curadoria do professor Ricardo Gomes de Lima. A exposição traz para Itaboraí pela primeira vez o trabalho artístico do carnavalesco Sidiney Rocha, com croquis, fantasias, figurinos e adereços desenvolvidos pelo artista para a Mocidade Independente de Padre Miguel.

A Casa de Cultura está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro. Os horários de visitação são: terça-feira (8h às 19h), quarta e quinta-feira (8h às 17h), sexta-feira (8h às 19h) e sábado (8h às 11h e 17h às 21h).