Intitulada de SOS PETRÓPOLIS, a ação visa arrecadar doações de água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e itens de higiene pessoalFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2022 12:41 | Atualizado 17/02/2022 12:42

Itaboraí - O presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Marcelo Delaroli, está mobilizando os 17 municípios consorciados, nesta quarta-feira (16/02), em uma ação solidária para arrecadar donativos que serão destinados às vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, na última terça-feira (15/02).

Intitulada de SOS PETRÓPOLIS, a ação visa arrecadar doações de água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal. Inicialmente, a sede do Conleste é o principal ponto de arrecadação, que fica na Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, 37, no Centro de Itaboraí. Em breve, serão disponibilizados mais pontos em todos os 17 municípios consorciados.

“Petrópolis está precisando da nossa ajuda. Como prefeito, estava pronto para fazer uma campanha de arrecadação por Itaboraí, mas como presidente do Conleste entendo que o consórcio, por contar com 17 municípios, tem muito mais força e alcance para arrecadar ainda mais mantimentos que atendam a necessidade do povo de Petrópolis. Por isso, estamos lançando a campanha SOS PETRÓPOLIS pelo Conleste e contamos com a solidariedade de todas as cidades consorciadas. Juntos somos mais fortes!”, destacou o presidente do consórcio e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

As fortes chuvas registradas em Petrópolis causaram alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em diversos pontos da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio (CBMERJ) e de Defesa Civil atuam para localizar corpos de vítimas da tragédia.

Pontos de arrecadação

Itaboraí

Local: Sede do Conleste

Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, 37, Centro

Telefone: 2635-4536

Local: Colégio Adventista (somente para doação de água mineral)

Rua Des. Ferreira Pinto, 721, Centro

Telefone: 3785-7373