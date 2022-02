Curso de Cultivo de Fruteiras Semiperene (maracujá) - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2022 20:11

Itaboraí - Com objetivo de qualificar os produtores rurais da cidade, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) realiza, entre os dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 8h30, o curso de Controle de Formigas e Cupins. As aulas serão ministradas na Estação Cidadania, no bairro de Nova Cidade.

O curso gratuito, voltado para os produtores rurais, trabalhadores rurais e seus familiares, conta com vagas limitadas (até o fechamento da turma) e as inscrições devem ser realizadas através do WhatsApp (21) 99875-9624, das 9h às 16h. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado registrado.

A expectativa da SEMAGRI é de que sejam realizados cerca de 40 cursos de qualificação profissional destinados à produtores rurais da cidade até o fim deste ano. Na última quinta-feira (10/02), foi dado início ao curso de Cultivo de Fruteiras Semiperene (maracujá). De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, os cursos são formas de valorizar a qualificação dos produtores rurais do município.

"Ao longo deste ano, pretendemos levar cursos de qualificação profissional para diversas regiões de Itaboraí e, com isso, levar ainda mais conhecimento para os produtores rurais da nossa cidade. A Secretaria Municipal de Agricultura não mede esforços nesse sentido. Vamos fomentar ainda mais a produção agrícola de Itaboraí em 2022", disse o secretário.

A Estação Cidadania fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, no bairro Nova Cidade.