)As ruas Manoel Antunes de Figueiredo e Maria Cáffaro Ferraz receberam asfalto e nesta sexta-feira (18/02), é a vez da a Rua Afonso Celso Campista. Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2022 19:55

Itaboraí - A chegada do asfalto já é uma realidade para moradores de Ampliação. Nesta quinta-feira (17/02), a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), iniciou a pavimentação de mais ruas do bairro.

O prefeito Marcelo Delaroli acompanhou o trabalho das equipes e ressaltou o compromisso com a melhoria da infraestrutura do município, principalmente em áreas que sofriam com a falta de asfalto há anos.



"A transformação está acontecendo a cada dia em Itaboraí e hoje foi dia de cair asfalto em Ampliação. Seguimos na luta por uma cidade melhor e mais digna para os moradores que merecem e precisam tanto. Mais ruas asfaltadas, mais uma obra que saiu do papel", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.



Em Ampliação, as equipes de obras iniciaram a pavimentação das ruas Manoel Antunes de Figueiredo e Maria Cáffaro Ferraz. Nesta sexta-feira (18/02), a previsão é de que o trabalho avance para a Rua Afonso Celso Campista.



Quem celebrou o início das obras foi a dona de casa Anete Menezes, de 81 anos. Segundo a moradora, as obras vão facilitar o seu deslocamento, que era prejudicado pelos buracos na Rua Manoel Antunes de Figueiredo.



"Os moradores agradecem todo o esforço da Prefeitura de Itaboraí em trazer asfalto para o nosso bairro, que sofria há anos com o abandono. O nosso prefeito está de parabéns e tenho certeza que a população de Itaboraí está muito satisfeita", disse a dona de casa.