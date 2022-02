Itaboraí registra recorde de vacinação contra a febre aftosa em 2021 - Foto: Divulgação

Itaboraí registra recorde de vacinação contra a febre aftosa em 2021Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2022 09:00

Itaboraí - O município de Itaboraí registrou um recorde na vacinação contra a febre aftosa em 2021. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), mais de 8 mil animais foram vacinados durante a segunda etapa da campanha realizada em novembro do ano passado, o equivalente a 84,76% do número de animais envolvidos na vacinação. Anteriormente, a maior marca registrada havia sido em 2016 com cerca de 38% dos animais vacinados.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, o resultado se deve ao município ter assumido a responsabilidade pela vacinação contra a febre aftosa. Nos últimos anos, os próprios produtores rurais eram incumbidos de buscar a vacina para os rebanhos bovinos e de búfalos existentes na cidade. Neste ano, a vacinação contra a febre aftosa será novamente realizada em duas etapas em 2022, sendo a primeira delas em maio e a segunda em novembro.

"É importante ressaltar o compromisso da Secretaria de Agricultura com a vacinação desses animais e uma prova disso foi a campanha realizada no ano passado. Os números comprovam a aceitação na vacinação e o município segue realizando ações de combate à febre aftosa e raiva. Em 2021, aplicamos as vacinas de forma simultânea e a previsão é que isso aconteça novamente em 2022", afirmou o secretário.

Ainda segundo o gestor da pasta, é importante destacar o trabalho de equipe técnica, que vem atuando diariamente com o objetivo de prevenir e melhorar a saúde animal do município, além de orientar os produtores rurais sobre possíveis riscos e doenças. Segundo a médica veterinária da Semagri, Claúdia Leal, a vacinação contra a febre aftosa é fundamental para bovinos e búfalos, visto que é uma das zoonoses mais contagiosas para esses rebanhos.

"Estamos realizando um trabalho de prevenção e orientação no município repassando informações importantes no combate a doenças contagiosas desses animais e isso vem dando resultado. Tivemos uma grande aceitação na campanha de vacinação, fruto do compromisso da Semagri e da preocupação da nossa pasta com os rebanhos bovinos e bubalinos", disse.

Quem tiver qualquer dúvida sobre a vacinação da febre aftosa, pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou através do telefone 2635-7586.