A competição será disputada em quatro fases: eliminatória, quartas de final, semifinal e final. Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2022 19:25 | Atualizado 22/02/2022 19:25

Itaboraí - Embalados pela conquista da fase regional do Campeonato Estadual de Ligas Sub-17, ocorrida em dezembro do ano passado, o Itaboraí FC dará início a busca da fase estadual de Ligas Sub-17 no dia 5 de março, contra o Cambuci, na Região Norte do Estado. O jogo de volta está marcado para o dia 12 no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, em Itaboraí. A comissão técnica separou o mês de fevereiro para os últimos detalhes da preparação física e definiu alguns amistosos de encerramento da pré-temporada.

O diretor técnico da equipe itaboraiense, Ruan Abadias, destacou a importância dessas competições para os atletas, que foram escolhidos em peneiras realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL). Segundo o diretor, o elenco está motivado com o torneio estadual e acredita que a equipe chegará longe na competição, que contará com a presença de clubes de todo o Estado do Rio.

"Nosso time não vencia a competição regional desde 2014 e estamos bem motivados para a fase estadual. Sabemos que o nível das partidas aumentará e estamos trabalhando para montarmos uma equipe unida e que irá bater de frente com qualquer clube durante o torneio. Nossos atletas estão focados em realizar um grande campeonato e trazer esse título para a cidade de Itaboraí", disse o diretor técnico.

Quem também se mostrou bastante motivado com a disputa da competição estadual foi o lateral-direito João Paulo. Um dos destaques do time, o jogador participou da conquista da Liga Regional no ano passado e revelou que a equipe está se preparando bem fisicamente e tecnicamente para a temporada.

"Nossa equipe está bastante motivada e acredito que vamos com tudo para conquistar o Estadual. Nosso elenco já mostrou a sua força ao vencer grandes times no ano passado, como Niterói e São Gonçalo, e vamos com tudo na luta contra adversários de todo o Estado. Vamos em busca do troféu e daremos o nosso sangue por esse título", disse.

A competição, organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), será disputada em quatro fases: eliminatória, quartas de final, semifinal e final. Os duelos serão realizados em partidas de ida e volta, com o vencedor na soma entre os jogos avançando para a próxima fase.