A primeira parada foi para conhecer de perto o Programa Pernas Saudáveis-Espuma, inovador no tratamento de varizes, oferecido no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2022 12:41 | Atualizado 25/02/2022 12:43

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do secretariado e de vereadores, recebeu o senador Carlos Portinho, nesta quinta-feira (24/02), no salão nobre da Prefeitura, no Centro. Responsável por destinar mais de R$10 milhões em emendas parlamentares, o senador visitou projetos que estão sendo implantados na cidade a partir dos recursos federais enviados para Itaboraí.

A primeira parada foi para conhecer de perto o Programa Pernas Saudáveis-Espuma, inovador no tratamento de varizes, oferecido no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã. O projeto está sendo realizado graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (FUNRIO). O objetivo do programa é permitir que os pacientes da cidade tratem varizes através do método de aplicação de espuma.

Recebidos pelo secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, e pelo médico cirurgião Bernardo Barros, o prefeito e o senador conversaram com pacientes e equipe médica da unidade. No local, o secretário de Saúde aproveitou a visita para apresentar como funcionará o projeto de Telemedicina — iniciativa pioneira na gestão pública que será implementada em Itaboraí a partir de recursos destinados pelo senador. O prefeito Marcelo Delaroli agradeceu o empenho do parlamentar em trazer investimentos para beneficiar a população.

"A palavra hoje é de agradecimento, por tudo que o senador Carlos Portinho tem feito para povo de Itaboraí, melhorando a vida da população. O senador tem sido um exemplo de parlamentar, de amigo e de ser humano, olhando para a nossa população e para a nossa cidade", afirmou o prefeito.

A segunda parada do dia foi no Condomínio Residencial Viver Melhor Itaboraí, localizado na Reta, no bairro Esperança. Lá, visitaram o espaço onde devem ser construídas uma escola de tempo integral, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma creche. Indicação do senador Carlos Portinho, a escola poderá receber o nome da sua tia-avó, Carmen Portinho, que foi engenheira, urbanista e militante do movimento sufragista no Brasil.

"Eu, como senador do Rio, fiz questão de vir aqui, porque dá gosto de colocar recursos em Itaboraí. A cidade tem um prefeito que recebe o recurso e executa o serviço para população. E hoje é um dia muito importante. Há 90 anos, o movimento sufragista permitiu que a mulher votasse nas eleições. A partir de então, as mulheres exercem a sua representatividade e o seu voto. Junto com o prefeito, eu quis ver in loco a escola que nós vamos construir para essa comunidade. Então, a história estará aqui na Reta, eternizada no nome da minha tia-avó", destacou o senador.