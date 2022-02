O empresário te de uma milícia no bairro do é suspeito de fazer parte de uma milícia no bairro do Outeiro em Itaboraí - Foto: Marcelo Tavares

O empresário te de uma milícia no bairro do é suspeito de fazer parte de uma milícia no bairro do Outeiro em ItaboraíFoto: Marcelo Tavares

Publicado 25/02/2022 14:45

Itaboraí - Foi divulgada nesta sexta-feira (25/02) a prisão de um empresário em Itaboraí conhecido pelo nome de "Tubarão" que aconteceu na última quarta-feira (23/02). A prisão aconteceu em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, porém a Polícia Civil informou a imprensa que receberam a denúncia de que o empresário estava participando de uma reunião nesse porto, com milicianos que atuam no bairro do Outeiro.

"Tubarão" tem 49 anos, e ele foi o primeiro a chegar no posto em um veículo, modelo jeep Renegade de cor branca, quando viu a Polícia tentou escapar fugindo mais mesmo assim foi capturado e preso.



A polícia informou também que durante a revista em seu carro, encontraram um revólver calibre 357, carregado. A arma estava registrada em seu nome, porém "Tubarão" não tinha autorização para portá-la e transportá-la.