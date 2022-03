O novo cadastro é obrigatório e será até o dia 21 de março, por meio do endereço eletrônico: contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. - Foto: Divulgação

O novo cadastro é obrigatório e será até o dia 21 de março, por meio do endereço eletrônico: contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2022 17:39

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), disponibiliza a atualização de cadastro dos contribuintes com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) no município, que utilizam emissão de documentos fiscais e escrituração (notas fiscais de serviços eletrônicos – NFS-e).

O novo cadastro obrigatório será até o dia 21 de março, por meio do endereço eletrônico: contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br. Mas as notas fiscais já podem ser emitidas na nova plataforma.



Segundo a SEMFAT, a nova versão da plataforma de "A Moreninha” (nota fiscal de serviço eletrônico do município) traz benefícios tanto para os contribuintes quanto para a fiscalização da Prefeitura. O sistema mais moderno, completo e simples de utilizar foi desenvolvido para facilitar o dia a dia do contribuinte.



O município conta com uma média de 30 mil contribuintes cadastrados, e para realizar a atualização basta inserir o CNPJ e criar um novo ‘login’ e senha de acesso. Após o dia 21 de março, ainda será possível realizar a “migração” para o novo sistema, porém só não será mais possível emitir nota fiscal na plataforma antiga.



No mesmo endereço eletrônico, o contribuinte também já tem disponível uma central de ajuda da nota fiscal. Essa ferramenta funciona como o suporte online da Prefeitura aos contribuintes para auxiliá-los na realização de seus cadastros na nova versão da plataforma. E ainda tutoriais em vídeo e em forma de manual para demonstração do passo a passo para realização do cadastro.