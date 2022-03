Tamanduá-mirim é resgatado em beira de estrada - Foto: Divulgação

Publicado 04/03/2022 09:06

Itaboraí - Um tamanduá-mirim (tamandua tetradactyla) foi encontrado na manhã da terça-feira de Carnaval (1º/03), às margens da RJ-114, na altura do distrito de Pachecos, em Itaboraí. O animal foi resgatado por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal e foi encaminhado para soltura no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI).

O mamífero foi visto às margens da estrada e o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, que é médico veterinário, foi acionado para fazer a avaliação clínica do animal. De acordo com Abílio Pereira, tratava-se de um tamanduá jovem, que apresentava boas condições físicas.

"O animal estava na beira da pista, correndo risco de ser atropelado, por isso foi realizado o resgate. Mas não apresentava nenhum dano ou ferimento", explicou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) recomenda que, ao observar qualquer animal silvestre, é importante não alimentar e não tentar capturar, mas sim entrar em contato com os órgãos responsáveis para realizar o manejo.

Para solicitar o resgate, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.