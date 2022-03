Projeto itinerante leva cultura a moradores do município - Foto: Divulgação

Projeto itinerante leva cultura a moradores do municípioFoto: Divulgação

Publicado 09/03/2022 19:18

Itaboraí - Chegou a hora de lazer, entretenimento e cultura. Teve início, nesta quarta-feira (09/03), o projeto itinerante Cultura & Sensibilidade - Cine Teatro Solar, que conta com a exibição gratuita de filmes e peças teatrais a bordo de um caminhão climatizado para os moradores de Itaboraí de todas as idades. A ação cultural acontece até a próxima sexta-feira (11/03) na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto tem realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, e da Magma Cultura, com apoio da secretarias municipais de Cultura e de Educação de Itaboraí. Desde 2008, o projeto itinerante exibe filmes a partir da energia solar e promove arte e sustentabilidade através de oficinas artísticas e lúdicas, levando a sétima arte a comunidades afastadas e com acesso restrito à cultura.

Durante os três dias de evento, a trupe da Mamulengo Fuzuê traz a peça teatral Benedito, Abençoado e Bendizido, que conta a história de amor de Benedito e Rosinha em sua luta por trabalho e justiça. Enfrentando os desmandos do Capitão João Redondo, que tudo quer comprar com seu dinheiro e dominar com seu poder, representado pela Cobra Anaconda, Benedito e seu Boizinho Fuzaca têm que lançar mão de muita esperteza e sabedoria para fugir dos perigos e salvar Rosinha. Além das peças teatrais, a programação conta com a exibição dos filmes Wall-E, O Rei Leão e Mad Max.

"É importante promover o acesso à cultura, de forma gratuita e através de ótimas parcerias para todos os cantos de nosso município. Desta vez, através de uma parceria com a Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo com a Magma Cultura e o Atacadão, estamos recebendo o belíssimo projeto na Praça Itamar da Silva Junior, que ficará ocupada durante três dias de muito teatro, cinema e cultura. A cultura transforma uma cidade, a cultura transforma pessoas e ambientes", disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

Nesta quarta-feira (09/03), a programação contou com a apresentação da peça Benedito, Abençoado e Bendizido em dois horários (14h e 16h) e com a exibição de um filme às 19h com alunos da rede municipal de ensino. Na quinta-feira (10/03), a programação será aberta com a exibição de um filme às 10h, seguida por três peças teatrais (10h, 14h e 16h) e finalizando com uma sessão de cinema às 19h.

Já na sexta-feira (11/03), a ação começa com a exibição de um filme às 8h e, na sequência, três peças que serão apresentadas às 10h, 14h e 16h. Cada sessão terá capacidade limitada para 30 pessoas e contará com a participação de alunos da Escola Municipal Guilherme Miranda, Escola Municipal Marly Cid e idosos do Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII).

Quem tiver interesse em participar das sessões, basta comparecer ao caminhão que ficará localizado na Praça Itamar da Silva Junior, no Centro, nos horários das apresentações. A classificação indicativa é livre, com exceção do filme exibido na parte noturna.