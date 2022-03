Unidades de Saúde recebem ações de conscientização para a mulher de Itaboraí - Foto: Divulgação

Unidades de Saúde recebem ações de conscientização para a mulher de Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2022 08:41

Itaboraí - Durante todo o mês de março, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), está promovendo a campanha "Mulher Quebrando Preconceito", que conta com diversas atividades com informativos, esclarecimentos e debates sobre vários assuntos do sexo feminino em unidades de saúde do município. As ações visam dar continuidade à celebração do Dia Internacional da Mulher.

A campanha teve início com ações na terça-feira (08/03). Uma delas aconteceu no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, que contou com uma palestra cronológica para os usuários da unidade, sobre os marcos importantes que envolvem as mulheres desde 1827 até os dias de hoje. A palestra, ministrada pela enfermeira Flávia Pacheco, contou ainda com esclarecimentos sobre as Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs), violência contra mulher, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos.

Outras unidades em vários pontos do município também contaram com atividades de conscientização. A Unidade de Saúde da Família Eugênio Marins Coutinho, no bairro Quissamã, também foi palco de uma roda de conversa com funcionários e usuários da unidade. Uma outra ação aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde, em Nancilândia, onde foi realizada uma roda de conversa com servidoras e gestoras da pasta.

“É importante ressaltarmos a importância dessas ações que a Secretaria Municipal de Saúde vem promovendo durante o mês de março. Nessas atividades, estamos trazendo um contexto histórico sobre as conquistas das mulheres e conscientizando sobre assuntos críticos relacionados ao sexo feminino, como a violência contra a mulher. Estamos com bastante aceitação nas unidades e temos que valorizar o papel da mulher na sociedade, não só em março, mas como em todos os dias”, disse a Coordenadora da Rede Cegonha e apoio ao Saúde da Mulher, Cristiane Feitosa.

A programação de atividades continua durante todo o mês de março. A próxima ação acontece na Unidade de Saúde da Família de Apolo, na próxima terça-feira (15/03), às 10h. Na sequência, estão a Unidade Básica de Saúde de Marambaia (17/03, às 10h), Unidade de Saúde da Família Vila Brasil (22/03, às 10h), Unidade de Saúde da Família Planalto do Marambaia (23/03, às 10h).