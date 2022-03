O curso é uma parceria da Prefeitura de Itaboraí com o Conleste e o grupo especializado em treinamentos e serviços ABRAPAM - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2022 13:01 | Atualizado 12/03/2022 13:03

Itaboraí - Buscando a qualificação de agentes responsáveis pela segurança pública municipal, foi dada a largada para 3ª edição do Curso de Ações de Ordem Urbana voltado para agentes da Guarda Municipal, que será realizado até amanhã (domingo 13/03), no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, no distrito de Cabuçu. Ao todo, foram oferecidas vagas para Guarda Municipal de todos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), sendo 50 delas destinadas para agentes de Itaboraí.

Com duração de 30 horas, o curso é fruto de uma parceria da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), com o Conleste e o grupo especializado em treinamentos e serviços, ABRAPAM. A cerimônia de abertura foi realizada, na tarde desta sexta-feira (11/03), no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, no Centro.

“A Guarda Municipal prestando o serviço com maior eficiência beneficia diretamente o cidadão. Por isso, é tão necessário que os agentes recebam uma qualificação desse porte para melhorar a atuação nas ruas e para que estejam preparados para atender diferentes demandas”, destacou o secretário municipal de Segurança de Itaboraí, Heitor Baldow.

O curso, que tem a sua primeira atividade agendada para a manhã de sábado (12/03), terá como principal objetivo preparar os agentes de segurança pública municipal para situações de proteção de autoridades, combate de atos ilícitos contra turistas, munícipes, além de danos ao patrimônio público e atos contra a ordem urbana. Ao todo, serão 20 instrutores especializados em diversos setores da Segurança Pública, como as polícias Militar e Civil, além de integrantes da Marinha e do Exército.

Entre os temas que serão abordados durante o curso, estão a mentalidade de combate, liderança operacional, combate veicular, defesa pessoal urbana, proteção de autoridades, entre outros assuntos. Na manhã deste sábado (12/03), será realizada uma instrução seguida de corrida para os guardas municipais e, em seguida, os participantes do curso serão levados para o Parque Paleontológico. A qualificação será encerrada no próximo domingo (13/03) com a participação da Banda da Guarda Municipal e a entrega dos certificados de conclusão do curso.