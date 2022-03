A equipe de professoras e técnicos da CEAT que darão as aulas de graça para os alunos que se inscreverem - Foto: Divulgação

A equipe de professoras e técnicos da CEAT que darão as aulas de graça para os alunos que se inscreveremFoto: Divulgação

Itaboraí - Energia para Transformar | Casa Escola de Arte e Tecnologia’ abre as portas nesta segunda-feira 14 de março em Itaboraí. Chega com a missão de, em dois anos, reforçar pontes entre Educação e Cultura: e oferece 20 cursos grátis com 260 vagas e certificado no final. Tudo de graça.

Desde aulas de complementação para alunos da rede pública, passando por cursos livres de informática e expressão artística, CEAT acena com perspectivas para também multiplicar trabalhadores na Economia da Cultura



A cidade de Itaboraí é formada por quase 245 mil moradores, sendo dividido em oito distritos e 93 bairros. Com o objetivo de ampliar horizontes para a população, a Casa Escola de Arte e Tecnologia’ abre as portas às 12h30 de hoje (14), na Avenida 22 de Maio, 3677, no bairro Outeiro das Pedras, apostando numa grade de 20 cursos, cada um com 260 vagas, turmas de cinco meses, renovadas ao longo de dois anos.

As atividades são 100% de graça. As inscrições já estão abertas para início das aulas em abril. Em linhas gerais, a CEAT é um espaço de arte-educação que nasce com o objetivo de atender, em dois anos, 17 mil alunos da rede pública e moradores da cidade com a oferta de 1200 vagas para capacitação em várias áreas. O funcionamento será de terça-feira a sábado, das 13h às 21h. Informações e matrículas no site energiaceat.com.br.



A biblioteca começa com pé direito: recebeu a doação de 300 livros da Biblioteca Parque do Rio. "Uma das nossas metas é incentivar o letramento, muito afetado na jornada de aulas à distância durante a pandemia de Covid-19", afirma a gestora Priscila Seixas. Formações nas áreas de artes, tecnologia e gastronomia, além de uma agenda de atrações artísticas variadas está confirmada. O projeto é viabilizado via lei estadual de incentivo à Cultura, com apoio da Escola da Cultura e patrocínio da ENEL. Entre os destaques para estimular a entrada no mercado de trabalho estão os cursos de Artes Técnicas, a saber Animação Digital, Criação de Games, Design Gráfico, Edição de Imagens, Edição de Vídeo, Youtube e Conteúdo para Redes. "É um privilégio para Itaboraí receber este projeto piloto, com cursos que visam promover a arte, cultura e a economia criativa do município. Além de serem cursos profissionalizantes, que contribuem para a geração de renda da população", destaca o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa. Curiosamente, a CEAT vai conter o único palco de Itaboraí, hoje sem teatro em funcionamento. Motivo de comemoração para a Cia Ánsar, fundada há 22 anos na cidade e parte importante da história e da cultura itaboraiense, seja como celeiro de talentos, seja como templo do teatro e das artes. A companhia vai ser residente na CEAT e vários de seus profissionais vão ministrar aulas nos cursos.



O objetivo é sempre somar. Estão sendo contratados 50 profissionais residentes em Itaboraí para prestação de serviços. Instalada num sobrado de dois andares, a Casa Escola de Arte e Tecnologia possui quatro espaços tinindo de novos, todos recém-reformados. Biblioteca, midiateca e palco de atividades culturais estão num módulo da Casa Escola. Noutro, está a cozinha industrial para cursos na área de Gastronomia, também potente em demandas no mercado de trabalho atual.

Na sala Multiuso acontecem as aulas de Artes e Expressões. Os ciclos são de cinco meses de duração. As inscrições abrem dia 14/03 no site do projeto: energiaceat.com.br. Serão 280 vagas para alunos de todas as idades. "Dentro da Secretaria, tabalhamos com muita transparência e empenho para universalizar o acesso à cultura no Rio de Janeiro. Por este motivo, estamos aqui, enquanto Estado, para incentivar projetos como este, quepossibilitam a capacitação de fazedores de cultura também no interior fluminense", ressalta a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.