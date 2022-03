Casa Escola traz cursos de arte, tecnologia e gastronomia para Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2022 08:33

Itaboraí - Um novo espaço de arte e tecnologia foi inaugurado, nesta segunda-feira (14/03), e abriu inscrições para cursos gratuitos para a população de Itaboraí. Localizada em Outeiro das Pedras, a Casa Escola de Arte e Tecnologia (CEAT) faz parte do projeto “Energia para Transformar”, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e pela ENEL.

O projeto conta com realização do Burburinho Cultural e Vila Musical, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo, estão abertas 280 vagas imediatas, divididas em 19 cursos, para alunos de todas as idades e certificado de conclusão. As aulas acontecerão de terça-feira a sábado, das 13h às 21h. Os cursos são nas áreas de artes, tecnologia e gastronomia.

“É um privilégio para Itaboraí receber este projeto, com cursos que visam promover a arte, cultura e a economia criativa do município. Além de serem cursos profissionalizantes, que contribuem para a geração de renda da população”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

Presente na cerimônia de inauguração, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, destacou a importância do novo empreendimento cultural, afirmando que estará de braços abertos para acolher, não só as manifestações artísticas, mas também os fazedores de cultura da cidade. “A arte tem essa multifunção, função do empreendedorismo, social, terapêutica e outros”, disse Danielle.

A CEAT conta com quatro espaços para cursos e atividades: biblioteca, midiateca e palco de atividades culturais; cozinha industrial para cursos na área de Gastronomia; sala multiuso para formações nas áreas de Artes e Expressões; e laboratório para cursos de Artes Técnicas.

Dentre os cursos profissionalizantes estão: danças urbanas/hip hop, balé, dança de salão, percussão, violão, teatro, animação digital, desenvolvimento de games, design gráfico, edição de imagens, youtuber, produção de conteúdo para as redes, edição de vídeos, confeitaria, design de bolos, pizzaiolo, garçom e maitre, salgados para eventos e bartender.

O projeto Energia para Transformar terá duração de dois anos no município e as aulas começam no dia 11 de abril. Os ciclos são de cinco meses de duração e as vagas serão renovadas ao longo do período. O CEAT também pretende estender o atendimento para cerca de 17 mil alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí, através de atividades lúdicas e apresentações artísticas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Para o escritor itaboraiense, Jorge Gomes, este é um espaço que estava faltando em Itaboraí. “É uma oportunidade de mostrarmos a nossa arte. Temos certeza que agora podemos alcançar o país e o mundo”, disse o escritor.

Os interessados podem se inscrever através do site www.energiaceat.com.br ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura, caso não tenham acesso à internet. A secretaria fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 431, Centro. Horário de inscrição, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A CEAT fica na Avenida 22 de Maio, 3677, Outeiro das Pedras.