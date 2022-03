Na imagem; Kenia Campos e o projeto Verão Cultural, da Secretaria de Cultura, numa edição em homenagem ao mês das mulheres, nesta sexta-feira (25/03) - Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2022 08:45

Itaboraí - Para encerrar a estação, o projeto Verão Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, ganhará uma edição em homenagem ao mês das mulheres, nesta sexta-feira (25/03), a partir das 17h, na Travessa Espírito Santo, no Centro. A programação contará com apresentações de artistas do município, dentre elas, de música, arte, dança e literatura, além da participação especial da Banda Municipal Visconde de Itaborahy e da feira de artesanato Ecosol.

"A cultura é um dos mais poderosos meios de transformação social e humana, por isso é de suma importância que mais uma vez os itaboraienses tenham um sentimento de pertencimento com a cidade, que se sintam seguros num ambiente agradável e familiar. Com essas intervenções culturais, já podemos ver a transformação da região, impulsionando os comércios. A instalação dos guarda-chuvas culturais foi só mais um passo num longo trabalho de transformação para Itaboraí", afirmou o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

A abertura do evento ficará por conta da Banda da Guarda Municipal, com um repertório exclusivo para a ocasião, seguido por sarau de poesias, com aproximadamente sete escritoras. Logo depois, será a vez do Stúdio de Dança Patrícia Araújo fazer uma apresentação para o público.

Encerrando a programação, a noite será embalada pela cantora Kenya Campos. "Música é alegria, é minha expressão de criatividade e arte. É o que eu posso compartilhar de melhor com as pessoas", disse a cantora, moradora de Venda das Pedras, que está completando 23 anos de carreira.

O projeto Verão Cultural visa uma série de intervenções culturais. A Secretaria Municipal de Cultura se dedica ao resgate sociocultural da Travessa Espírito Santo, para que se torne mais uma vez um ponto de referência para a cultura e seus talentosíssimos artistas. Dentre as intervenções já realizadas estão, a pintura do mural, pela artista itaboraiense, Camila Sentinelli e a instalação dos guarda-chuvas culturais.