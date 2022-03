Torneio de xadrez é promovido para incentivar prática da modalidade em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 17:46

Itaboraí - Buscando expandir a prática da modalidade em Itaboraí, acontecerá a 1ª edição do Torneio Aberto de Xadrez, no próximo sábado (19/03), na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro. Ao todo, a competição promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) contará com 70 participantes previamente inscritos e terá entrada gratuita para o público.

Após o sorteio dos confrontos da primeira rodada, será instaurado o modelo suíço de competição de xadrez, em que será realizado o pareamento dos competidores de acordo com os resultados das rodadas. Não haverá separação de competidores por nível e idade. Os três primeiros colocados receberão troféus. Ao final do evento, todos os participantes receberão um certificado de participação.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, ressaltou a importância do evento e anunciou a criação de um grupo de amantes do esporte em Itaboraí. Segundo o gestor da pasta, o modelo suíço de competição faz com que todos inscritos participem da competição até o fim, independente da chance de conquista do torneio.

"O evento é uma iniciativa com o intuito de promover o esporte que, apesar de tão antigo, não é valorizado em nossa cidade. A Secretaria de Esporte e Lazer tem buscado incentivar todas as modalidades esportivas. Além do torneio, criamos o 'Clube de Xadrez' para dar continuidade ao trabalho. O grupo conta com participantes de várias partes da cidade e até mesmo de municípios vizinhos", disse o secretário.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, no Centro.