A assinatura aconteceu durante um encontro do prefeito Marcelo Delaroli com a ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Flávia Arruda, em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 10:51

Itaboraí - Itaboraí se tornou a primeira cidade do Brasil a assinar o Termo de Adesão à plataforma Escola Federativa, programa que visa promover educação continuada, qualificação, capacitação e aprimoramento de servidores públicos. A assinatura aconteceu durante um encontro do prefeito Marcelo Delaroli com a ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Flávia Arruda, em Brasília.

"Somos a primeira cidade do Brasil a levar para os servidores uma plataforma de agregação de conhecimento para capacitação e aprimoramento de servidores e agentes públicos. Teremos andamento mais rápido de processos, segurança da informação, capacitação do RH, licitações, compras e muitos outros serviços", destacou o prefeito Marcelo Delaroli, após a assinatura.

Plataforma criada pelo Governo Federal, a Escola Federativa tem, entre os principais objetivos, promover o aperfeiçoamento do pacto federativo, de forma a propiciar ao município o acesso a um projeto corporativo de educação continuada, e incentivar a implantação de um sistema de capacitação dos servidores públicos municipais, a fim de ensejar o crescimento pessoal, profissional e o desenvolvimento institucional.

A Escola Federativa apresenta, entre as ementas, a Trilha de Conhecimento Básica, que é dividida em cinco etapas e conta com diferentes temas, como: Governança, Gestão e Planejamento; Compras, Licitação e Contratos; Orçamento e Finanças; e Controladoria. Ainda há a disponibilização de conteúdos voltados para outras áreas, como Cultura, Educação, Gestão de Pessoas, Informática, Infraestrutura, Saúde, Segurança Pública e Turismo.

A assinatura do termo de adesão do município à Escola Federativa contou ainda com a presença do Secretário Especial de Assuntos Federativos, Flávio Giussani, de alguns secretários municipais e vereadores de Itaboraí, além do coordenador Guilherme Delaroli.