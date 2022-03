A luta contra a tuberculose deve ser uma luta de todos - Foto: Divulgação

A luta contra a tuberculose deve ser uma luta de todosFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2022 16:30

Itaboraí - Começou nesta segunda-feira (21/03), a Semana da Luta Contra a Tuberculose no município, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Programa Municipal de Controle da Tuberculose. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado no próximo dia 24, a programação teve início na sede do programa, no Centro, com palestra para os pacientes atendidos. E ainda nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Pachecos e Reta Velha, e no CRAS de Cabuçu. A programação contará ainda com atividades educativas e de mobilização social em prol do controle da doença, além de rodas de conversa e dinâmicas nas USFs.

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, Maria José Fernandes Pereira, as ações visam intensificar a busca dos sintomáticos respiratórios, sendo as pessoas com tosse por mais de três semanas. "A tuberculose tem diagnóstico, tratamento e cura. E em Itaboraí somos referência no tratamento da doença, inclusive temos o Laboratório Municipal de Saúde Pública aqui no setor, que atende além de Itaboraí, os municípios de Maricá, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, com o teste rápido molecular", disse Maria José.

A tuberculose é uma doença que pode atingir qualquer pessoa e o tratamento é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A transmissão ocorre pelo ar, através da tosse, espirros e fala. Entre os sintomas causados estão: tosse seca por mais de três semanas (com ou sem catarro), febre ao final da tarde, perda de apetite e de peso, dor no peito e cansaço.

Embora tenha sede fixa, o Programa Municipal de Controle da Tuberculose atua de forma descentralizada. Assim, todas as Unidades de Saúde da Família e as Unidades Básicas de Saúde estão autorizadas a realizar a coleta de material e encaminhá-las ao Setor da Tuberculose, no Centro. Após, o resultado é encaminhado para as unidades ou entregue diretamente ao paciente. Todo caso novo tem tratamento iniciado na própria sede do programa. Todos os medicamentos necessários são fornecidos pelo Ministério da Saúde e repassado à Secretaria Municipal de Saúde.

Os pacientes são acompanhados por equipe multiprofissional no setor de Referência Secundária da Tuberculose, composta por médico, enfermeiro e assistente social. E também pelas equipes das Unidades de Saúde da Família e das Unidades Básicas de Saúde, com médico, enfermeiro e agente comunitário de Saúde. O tratamento leva, no mínimo, seis meses, por isso a recomendação é de que seja feito o uso correto da medicação até receber alta.

A programação de atividades continua durante toda semana. A próxima ação acontece nesta terça-feira (22/03), às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) de Helianópolis, e às 10h, na USF de São José. Na quarta-feira (23/03), as atividades acontecem no Centro Pop, às 8h30; às 10h, nas USFs de São Joaquim e Planalto Marambaia, e às 14h, no CRAS de Ampliação. Na sequência, dia 24, às 10h, será a vez da Unidade de Saúde da Família de Itambi receber as atividades educativas. E finalizando a programação na sexta-feira (25/03), as ações acontecem, às 9h, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior e, às 13h, na Unidade de Saúde da Família de Areal.

O Centro de Referência Secundária do Programa Municipal de Controle da Tuberculose fica na Rua Desembargador Ferreira Pinto, nº 9, fundos, no Centro.