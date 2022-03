Ainda em fase preliminar, o projeto avalia a possibilidade de fomentar o turismo local e ecológico no município - Foto: Divulgação

Publicado 30/03/2022 17:53

Itaboraí - Porta de entrada para pescadores vindos da Baía de Guanabara pelo Rio Caceribu, o antigo Entreposto de Pesca em Itambi poderá se tornar também ponto de embarque de uma nova rota turística para conhecer as ilhas de Paquetá e Jurubaíba. Esse é o objetivo do estudo que foi iniciado pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, em parceria com as secretarias municipais de Agricultura (Semagri) e Meio Ambiente e Urbanismo (Semau).

"Itaboraí tem grande potencial para o turismo e temos que valorizar as belezas naturais do nosso município. Essa rota turística poderá ser uma boa oportunidade para apresentar esse lado da cidade para a nossa população e também para outros municípios do Estado do Rio", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.

Ainda em fase preliminar, o projeto avalia a possibilidade de fomentar o turismo local e ecológico no município. No último fim de semana, foi realizada uma visita técnica para conhecer e delimitar a futura rota, com os secretários municipais José Carlos Cobra (Turismo e Eventos), Abílio Pereira (Agricultura), Jhonatan Ferrarez (Meio Ambiente e Urbanismo) e Lenon Coutinho (Esporte e Lazer).

"Esse é o primeiro passo que estamos dando para elaboração do estudo para viabilizar a rota turística de Itaboraí para as ilhas de Paquetá e Jurubaíba", afirmou o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.

O estudo prevê um percurso, de pouco mais de um hora de travessia em barco de passeio, ligando Itambi às ilhas. Todo o processo de regulamentação da rota e da rede de oferta está sendo estudado pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

"Essa união das secretarias é fundamental para fomentar o turismo local. O que se vê nesse trajeto é um pantanal fluminense. Não precisa ir para outro município ou estado para ter acesso a belezas naturais como essa", descreveu o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.