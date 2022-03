O grupamento fez aniversário no último domingo (27/03) - Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2022 20:05

Itaboraí - Dia de festa, celebração e conscientização em Itaboraí. Durante cerimônia realizada no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, na manhã desta segunda-feira (28/03), o Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE), da Guarda Municipal de Itaboraí, comemorou os 16 anos de existência com uma atividade lúdica com a participação de alunos da Escola Municipalizada José Leandro, localizada em Pachecos.

O grupamento fez aniversário no último domingo (27/03) e possui, entre as principais diretrizes de atuação, o objetivo de levar conhecimento no trânsito para crianças e, consequentemente, seus responsáveis. Durante a celebração, foi apresentado o Teatro de Fantoches, uma das atividades realizada pelo Projeto Ronda Preventiva, que auxilia as crianças com informações sobre a legislação de trânsito.

Outros temas também são abordados pelos guardas durante as visitas às unidades de ensino do município e em atividades fora das escolas. Além do Teatro de Fantoche, atividades como Condutores do Futuro, Ronda Musical e ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania fazem parte das ações feitas pelo GERE.

Um dos pontos altos da celebração foi a aparição dos bonecos Xandinho e Beninha, mascotes do GERE, que fizeram a alegria das crianças. O coordenador do GERE, Luiz Carlos, ressaltou a importância das atividades preventivas como forma de crescimento dos alunos.

"Sabemos a importância das atividades preventivas que estamos realizando nos últimos meses nas escolas da nossa cidade. Ver o sorriso dessas crianças e entender que eles estão do nosso lado evoluindo com as nossas atividades é uma grande satisfação", disse o coordenador.

Os alunos da Educação Infantil e do 1º e 2º ano da Escola Municipalizada José Leandro fizeram um desenho em conjunto e entregaram na cerimônia de celebração em forma de agradecimento aos guardas municipais. Além do GERE, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com o Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Trânsito (GET) e Banda Municipal Visconde de Itaborahy.