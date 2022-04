A Polícia Militar segue acompanhando o protesto dos servidores do Gaslub - Foto: PMERJ

Publicado 04/04/2022 12:46 | Atualizado 04/04/2022 12:47

Itaboraí - Servidores do Polo Gaslub protestaram na manhã desta segunda-feira (4) através de uma manifestação realizada no Alto do Caju. A manifestação contou com a presença de pelo menos 5 mil pessoas.

O protesto segundo informações, não tem hora para acabar e os protestantes relataram que a Petrobras estaria se negando a pagar o benefício dos 30% de periculosidade garantido por lei.



Segundo Thyago Rodrigues (que é o o secretário geral do Sintramon, Sindicato do Trabalhadores de Montagem e Manutenção Industrial de Itaboraí e São João da Barra): “Os trabalhadores estavam querendo esse movimento há muito tempo. Estávamos tentando negociar, chegar em um denominador comum, mas tem hora que não conseguimos segurar a vontade do trabalhador. Somos porta-voz dos servidores”, disse.



Disse também: “Tem empresa que tem 1 mil pessoas. E só 250 que vai receber os 30% de periculosidade. Todos estarão expostos aos riscos, como o de explosão, por exemplo. Eles trabalham com gás. Está começando a ser feito testes, entrando em fase de funcionamento”, completou Thyago Rodrigues, do Sintramon.

A Petrobrás até agora não se posicionou a respeito do assunto. Agentes da Polícia Militar estão presentes no local da manifestação com diversas viaturas.