Vacinação contra a Influenza acontece em 31 polos de vacinação no município - Divulgação

Vacinação contra a Influenza acontece em 31 polos de vacinação no municípioDivulgação

Publicado 06/04/2022 20:49

Itaboraí - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza acontece em 31 polos de vacinação no município. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e é destinada para idosos com 60 anos ou mais e para trabalhadores da Saúde. Neste ano, a mobilização ocorre de forma simultânea com a Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo, que é destinada apenas para os trabalhadores da Saúde.

As campanhas serão realizadas em duas etapas e para grupos prioritários, com o Dia D em 30 de abril. A meta é vacinar, pelo menos 90% de cada grupo prioritário. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade, que comprove a idade e o cartão de vacina. No caso dos trabalhadores da Saúde, é obrigatório a apresentação de algum documento que comprove o vínculo trabalhista.

Moradora do Centro, a aposentada Terezinha Duarte, de 67 anos, não perdeu tempo e foi se vacinar logo no segundo dia da campanha. "Minha filha viu no site da Prefeitura que a vacina contra a gripe já estava disponível no posto e eu logo vim me vacinar. Eu sou a favor de todas as vacinas, inclusive já tenho três doses da Covid-19. A vacina da gripe eu tomo todos os anos e graças a Deus não tenho reação. Quando fico gripada é algo bem leve", disse Terezinha.

A vacina da Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta três tipos de cepas do vírus, são eles: H1N1, H3N2 e tipo B. O objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza, na população alvo para a vacinação.

A campanha de vacinação do Sarampo visa atualizar a situação vacinal contra a doença dos trabalhadores da Saúde e vacinar indiscriminadamente as crianças. O Sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade.