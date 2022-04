A mostra focará ainda na família Ultra e o Spectreman, série que surgiu na mesma época. O sucesso de Ultraman foi tão grande que gerou uma franquia de séries e filmes que dura até hoje. - Foto: Divulgação

Publicado 07/04/2022 18:39 | Atualizado 07/04/2022 19:00

Itaboraí - Uma verdadeira viagem no tempo. É assim que a população se sentirá ao visitar a exposição "Ultraman-55 anos", que estará aberta até o dia 2 de maio, na Casa Paulina Porto, no Centro de Itaboraí. A exposição é sobre a história do Ultraman, um personagem da série japonesa de tokusatsu que estreou em 1966 e foi o segundo seriado de TV exibido em cores da televisão japonesa. A visitação é gratuita e fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17, na Sala Antônio José da Silva.

A mostra focará ainda na família Ultra e o Spectreman, série que surgiu na mesma época. O sucesso de Ultraman foi tão grande que gerou uma franquia de séries e filmes que dura até hoje. A exposição conta com aproximadamente 80 peças, entre bonecos e cards colecionáveis, DVDs, banners, cartazes, quadros, revistas informativas e caixas de homenagem aos atores da época.

Idealizada pelo colecionador e entusiasta itaboraiense, Marcos Jardim, a exposição é de um dos personagens mais importantes e queridos da cultura oriental, que ganhou os corações dos brasileiros. Marcos, hoje com 49 anos, começou a assistir a série aos 11 anos de idade, pela extinta TV Manchete.

"Eu vinha da escola correndo só para assistir Ultraman e, entre os amigos, nossa conversa era sobre a série e personagens. Todos queríamos ser um Ultraman. Aos 34 anos, comecei a colecionar os itens, a maioria vindo do Japão. Sobre a exposição, no início fiquei com receio, mas ao ver as pessoas vindo, relembrando e compartilhando os momentos é de extrema satisfação. Sem contar os que não viveram na época e tem a curiosidade de conhecer", disse Marcos.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, elogiou a riqueza de detalhes da exposição. "A mostra está linda e muito bem preparada. É notório o carinho e a paixão que o Marcos tem pelo personagem e a série. Estamos de portas abertas para receber a população e artistas que queiram divulgar as suas obras e artes", comentou Roberto.

Serviço

Exposição Ultraman 55 anos

Local: Casa Paulina Porto (sede da Secretaria Municipal de Cultura)

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto

Data: até 2 de maio

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h