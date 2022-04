Outras vias da região também estão incluídas no cronograma para receber melhorias - Divulgação

Itaboraí - Ruas do bairro de Santo Expedito começaram a receber asfalto. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está realizando obras de pavimentação na região e, inicialmente, quatro ruas serão contempladas. As ações fazem parte do planejamento, que tem o objetivo de avançar com melhorias para todos os distritos do município.

De acordo com a SEMSERP, as obras no bairro começaram nas seguintes vias: Rua Santa Cruz, Rua Manoel de Sá, Rua Maurício de Nassaú e Rua Maria Amélia Guilherme. Outras vias da região também estão incluídas no cronograma para receber melhorias.

As frentes de serviço contam com maquinários e as vias estão recebendo também confecção de rede e colocação de meio-fio. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou o compromisso de continuar levando asfalto para mais regiões da cidade.

"Sabemos que ainda tem muitos lugares precisando de asfalto, devido ao descaso que o município sofreu durante tantos anos. Mas prometemos trabalho e temos feito isso de domingo a domingo. E vamos continuar colocando asfalto na nossa cidade", destacou o prefeito.

Morador há 40 anos do município, o comerciante Cláudio Marques, de 55 anos, conta que está orgulhoso de ver tantas obras pela cidade. Segundo o morador, a chegada do asfalto proporciona mais qualidade de vida para a população.

"Estou gostando de ver a Prefeitura trabalhando todos os dias para melhorar a situação da nossa cidade. O asfalto valoriza as casas e também os comércios, porque atrai novos clientes", afirmou o morador.