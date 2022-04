Projeto promove aulas de Muay Thai, Boxe e defesa pessoal na Estação Cidadania - Foto: Divulgação

Publicado 13/04/2022 18:25 | Atualizado 13/04/2022 18:25

Itaboraí - Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), o projeto CRAS Mais Perto de Você deu início às aulas de Muay Thai, Boxe e defesa pessoal na Estação Cidadania, em Nova Cidade. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, com turmas pela manhã, às 9h, e na parte da tarde, às 15h30.

Presente na aula inaugural, a subsecretária de Desenvolvimento Social ressaltou a importância das atividades para o desenvolvimento físico e pessoal dos moradores da região. "O objetivo dessas oficinas é superar as vulnerabilidades. Como o esporte faz bem para a saúde mental e física, permite às pessoas sair de suas condições e oferecer uma nova história para elas", disse Mariany.

Para se inscrever, basta comparecer na sede do CRAS Ampliação, no Espaço Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, portando CPF, RG e comprovação de escolaridade. No momento da inscrição, os interessados devem preencher um formulário. Para menores de idade, é necessária a presença do responsável, juntamente com seus documentos.

A Estação Cidadania fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade. Para mais informações, o telefone de contato é o (21) 2645-5964.

