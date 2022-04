Câmara Municipal de Itaboraí realiza Audiência Pública sobre Autismo - Foto: Divulgação

Publicado 26/04/2022 15:38 | Atualizado 26/04/2022 15:38

Itaboraí - No mês de conscientização do Autismo, a Câmara Municipal de Itaboraí vai fazer uma Audiência Pública para a conscientização sobre o Transtorno de Espectro Autista (TEA). O evento que tem o objetivo de conscientizar e informar as pessoas sobre o que é o Autismo e como lidar com a doença, vai acontecer no Plenário Francisco Nanci, às 14h. A iniciativa do encontro foi do vereador, Marcos Alves (PL).



Ainda neste esforço de promover a compreensão do transtorno, a Casa Legislativa Itaboraiense aprovou as Leis Municipais Nº 2893/2021 - Institui o cartão de identificação para a pessoa com transtorno do espectro autista; e a Nº 2882/2021 - Institui o mês Abril Azul dedicado a ações de conscientização sobre o Autismo, ambas de autoria do vereador do PL, Marcos Alves.

A data objetiva a realização de eventos e atividades, por meio de seminários, palestras, murais, panfletagem e outros meios voltados para a promoção e a conscientização dos direitos dos autistas. De acordo com o autor da proposta, Marcos Alves (PL), chama-se espectro pela variabilidade de sintomas com particularidades do indivíduo. O diagnóstico deve ser feito o mais precoce possível para o melhor desenvolvimento da pessoa.



“Estamos no mês de conscientização do autismo. Acredito que nossa cidade ainda será referência nessa questão, no que depender de mim. Quantos pais, quantos filhos e quantas famílias precisam de apoio do poder público. A luta não é fácil para quem tem um familiar diagnosticado com Autismo. Às vezes dá vontade de parar, não é mesmo? Mas digo a você, vamos seguir em frente na defesa de melhores condições e igualdade para com os diagnosticados com TEA (Transtorno do Espectro Autista)”, comentou o vereador, Marcos Alves (PL).

Foram convidados a participarem da audiência, Berenice Piana, conhecida como autora da Lei Berenice Piana é como é conhecida a Lei Nº 12.764, de 2012, que institui os direitos dos autistas e suas famílias em diversas esferas sociais e fundadora da primeira Clínica-Escola do Brasil em Itaboraí. Além do presidente da OAB Itaboraí, Dr. Lauro Mattos; do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti; do secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo; do secretário municipal de Educação, Mauricilio Rodrigues; especialistas na área; e mães de portadores do autismo.



Clínica-Escola Pública para Autistas em Itaboraí



Inaugurada em 2014, a criação da Clínica Escola do Autista em Itaboraí foi fruto da mobilização local de famílias de autistas e da própria fundadora da escola. Na unidade, os pacientes alunos contam com terapias de saúde planejadas dentro de um processo personalizado e multiprofissional que promove a inclusão nas práticas sociais tendo como vertentes o acesso à Educação e Saúde de forma gratuita.