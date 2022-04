Inscrições abertas para visitação guiada gratuita no Parque Paleontológico de São José - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para visitação guiada gratuita no Parque Paleontológico de São JoséFoto: Divulgação

Publicado 25/04/2022 19:15 | Atualizado 25/04/2022 19:15

Inscrições abertas para visitação guiada gratuita no Parque Paleontológico de São José

Abrindo o mês de comemoração dos 189 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), realizará no próximo fim de semana (sábado, 30, e domingo, 1º), a partir das 9h, uma visitação guiada gratuita e aberta ao público no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, no distrito de Cabuçu.

Para participar, os interessados devem se inscrever através do link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfQhbesp1jjfEAke6XbwBzpR-kC4_rERmsVVdlXIKLBzS4oA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0). Ao todo, serão 100 vagas ofertadas para o público em cada dia da visitação guiada. Durante a visitação, os participantes serão conduzidos pelo paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro.

Não há limitação de idade para participar do evento e a concentração será no parque. O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, ressaltou a importância da visita para que os participantes conheçam melhor o trabalho desenvolvido na Unidade de Conservação (UC) do município.

“As visitas guiadas na UC tem o objetivo de levar para os munícipes a herança histórica e cultural do local e a importância da preservação do meio ambiente. Temos umas das mais importantes Unidades Paleontológica do Brasil em Itaboraí e precisamos apresentar esse tesouro para nossa população”, afirmou o secretário.

Ponto turístico do município, o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José abriga um importante registro geopaleontológico que marca o início da diversificação de mamíferos após a extinção dos dinossauros. O parque fica localizado na Rua José de Almeida, no distrito de Cabuçu.

Serviço

Visita guiada

Parque Natural Municipal Paleontológico de São José

Datas: 30 de abril e 1º de maio

Horário: 9h

Rua José de Almeida, no distrito de Cabuçu

Inscrições limitadas no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfQhbesp1jjfEAke6XbwBzpR-kC4_rERmsVVdlXIKLBzS4oA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0