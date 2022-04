Presente na apresentação do grupo, o gestor da Casa e subsecretário de Cultura, Alan Mota, ressaltou a importância das atividades para a disseminação da cultura local para a população de Itaboraí. - Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2022 16:41 | Atualizado 29/04/2022 16:57

Itaboraí - Com o intuito de promover cultura e musicalidade para a população, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebeu, na noite desta quinta-feira (28/04), o grupo de seresta Amigos para Sempre de Itaboraí. Durante os próximos meses, o conjunto vai se apresentar todas as últimas quintas-feiras de cada mês com um repertório repleto de canções que fazem parte da história da música brasileira. Os eventos são gratuitos e abertos ao público em geral.

Presente na apresentação do grupo, o gestor da Casa e subsecretário de Cultura, Alan Mota, ressaltou a importância das atividades para a disseminação da cultura local para a população de Itaboraí.

"Seguindo a orientação do prefeito Marcelo Delaroli, temos que dar total incentivo e respeito para essa tradição em Itaboraí. Essa prática é mais frequente com a terceira idade, que são pessoas que viveram, vivenciaram, tiveram casamentos com essa musicalidade. É muito importante poder valorizar essa arte, essa música e essa tradição. Como amante da música, é um prazer poder trazer essa cultura para a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres", disse o gestor.

Uma das mais animadas durante a apresentação foi a aposentada Ana Elisabeth, de 62 anos, que ressaltou a importância da valorização do ritmo musical e afirmou que a iniciativa serve para apresentar a cultura da seresta para outras idades.

"Estou bastante emocionada. Essas atividades servem para mostrar a importância da cultura para a nossa cidade. A seresta é um patrimônio cultural amado por grande parte da terceira idade. No próximo, vou trazer outras pessoas da minha família", disse a moradora do bairro Sossego.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, no Centro. Para mais informações sobre agenda de programações e visitações, os interessados devem entrar em contato através do WhatsApp pelo número (21) 98958-8727.