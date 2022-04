Serão 30 polos de vacinação no município no próximo sábado (30), vacine-se - Foto: Divulgação

Serão 30 polos de vacinação no município no próximo sábado (30), vacine-seFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2022 17:29

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza neste sábado (30/04), o Dia D de vacinação contra a Influenza e Sarampo.

A ação será realizada em 30 polos de vacinação no município, das 8h às 17h, e em outros cinco, de 9h às 15h. O Dia D terá a inclusão de todos os grupos prioritários para a Influenza, além dos idosos e profissionais de Saúde. Já contra o Sarampo, a vacinação será destinada a crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e também para profissionais da Saúde.



No Dia D, a Influenza contemplará crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca a importância da vacinação e a realização do Dia D, depois do período de pandemia. “É necessário que os responsáveis levem as cadernetas de vacinação das crianças, para colocar em dia essas vacinas, porque essa é a melhor forma de prevenção dessas doenças”, disse o gestor da pasta.



A vacina da Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta três tipos de cepas do vírus, são eles: H1N1, H3N2 e tipo B. O objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza, na população alvo para a vacinação.



A campanha de vacinação do Sarampo visa atualizar a situação vacinal contra a doença dos trabalhadores da Saúde e vacinar indiscriminadamente as crianças. O Sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade.



Documentos necessários:



– Para os trabalhadores mencionados acima: documento que comprove atuação na área, documento de identificação com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS;

– Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias: certidão de nascimento, cartão de vacinação e cartão do SUS;

– Puérperas: documento que comprove o puerpério;

– Idosos com 60 anos ou mais de idade: documento de identificação.

– Comorbidades: apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.)



Locais de vacinação abertos de 8h às 17h:



– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Av. Vereador Hermínio Moreira, Centro



— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.



— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.



– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.



— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.



— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.



— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.



— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.



— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.



— Unidade de Saúde da Família Vila Brasil

Endereço: Rua Goiás, s/nº, lt. 23, qd. 6, Vila Brasil



– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.



– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.



– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.



– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.



– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.



— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.



— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.



— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes (USF Ampliação I)

Endereço: Rua Papa João XXIII, Ampliação.



— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.



— Unidade Básica de Saúde Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.



— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.



— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.



— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.



— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.



— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.



— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.



— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.



— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.



— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.



Locais de vacinação abertos de 9h às 15h:



— Unidade Básica de Saúde Picos

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.



— Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira

Endereço: Rua José Leandro, s/nº, Retiro São Joaquim.



— Unidade de Saúde da Família Helianópolis

Endereço: Rua VII, s/nº, lt. 88, Santo Antônio



— Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes

Endereço: Rodovia RJ 116, Km 9,5, Agro Brasil



— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.