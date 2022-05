Criminosos estão usando uniformes da ENEL e Gaslub e praticando assaltos em Itaboraí - Foto: Reprodução de câmera de segurança

Criminosos estão usando uniformes da ENEL e Gaslub e praticando assaltos em ItaboraíFoto: Reprodução de câmera de segurança

Publicado 04/05/2022 13:20 | Atualizado 04/05/2022 13:43

Itaboraí - Criminosos tem praticado assaltos nos bairros de Nova Cidade e Amplicão no município com uniformes da ENEL e da Gaslub (antiga Comperj).

Nossa redação entrou em contato com a Delegada Norma Lacerda da 71 DP de Itaboraí que confirma as ocorrências que afirmam os crimes com ladrões vestidos com uniforme da companhia de energia elétrica e da Gaslub (antiga Comperj)

De acordo com informações, os meliantes ficam disfarçados nas ruas vestidos com uniformes da companhia de luz ENEl e da atual Gaslub (antiga Comperj) e praticam os assaltos nas vítimas que são os pedestres.

Os criminosos abordam as pessoas como se fossem funcionários das empresas, utilizam inclusive motos para se aproximar das vítimas abordando-as como se fossem funcionários da empresa e em seguida roubam seus pertences.

As investigações seguem na direção da prisão de todos os criminosos, um deles já foi preso, e os agentes estão no encalço dos outros que agiam como trio que já foram flagrados por cameras de segurança praticando os crimes.