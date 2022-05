Os livros foram entregues para que os alunos possam utilizá-los em sala de aula e em casa - Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:51 | Atualizado 03/05/2022 17:23

Itaboraí - Agora os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Itaboraí já podem contar com um material pedagógico preparado exclusivamente para o segmento: os livros didáticos com todas as disciplinas incluídas. Além disso, os estudantes receberam livros literários e também sobre a história de Itaboraí, a partir de obras produzidas por professores da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), adquiriu os exemplares com o intuito de oferecer maiores possibilidades de aprendizagem e ainda contribuir para o acervo pessoal dos estudantes. Os livros foram entregues para que os alunos possam utilizá-los em sala de aula e em casa.

Todas as 16 unidades escolares que possuem EJA no município receberam os livros, e a distribuição foi realizada conforme dinâmica de cada escola. Ao todo, a rede municipal de ensino de Itaboraí, conta com aproximadamente 1,8 mil alunos e 100 professores na EJA. Antes da aquisição, os alunos deste segmento estudavam por meio de apostilas que o professor criava e com atividades em sala de aula.

"Precisamos ter um olhar de cuidadoso com nossos alunos da EJA. Possibilitando-os uma Educação igualitária e de qualidade", destacou a subsecretária de Gestão e Ensino municipal de Educação, Gláucia Vieira.

Em uma das entregas, na Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, no Apollo, a diretora geral da unidade, Izabel Borges, ressaltou a importância dos livros para os alunos e o agradecimento de toda comunidade escolar por participar deste momento histórico para a EJA, com mais estrutura visando o desenvolvimento do aluno.

"Pela primeira vez, a EJA do município está tendo um material de apoio pedagógico, totalmente preparado e voltado para atender esse público. Nossos alunos agora têm um suporte maior para desenvolver a sua aprendizagem, não mais ficam restritos ao que o professor está apresentando em sala de aula. Agora eles também podem pesquisar, abrir janelas para o mundo, receber todos os conteúdos disciplinares do referencial curricular e ainda vão conhecer a história de Itaboraí, conhecendo tudo sobre a cidade", disse Izabel, que está na escola há 10 anos.

Nesta escola, a EJA pôde proporcionar um momento único e especial na vida da professora de Arte, Kleicyanne Rangel, e a aluna Olga Maria Marques, de 68 anos. Elas são mãe e filha. Há 47 anos longe da sala de aula, Dona Olga voltou a estudar este ano, logo após o falecimento do seu esposo.

"Voltar a estudar sempre foi um sonho e que hoje estou realizando. Mas quero ir mais longe, quero ser uma professora de Português. Esses livros são de suma importância, sem essa base fica difícil para os professores e para nós alunos. Sem Educação, nosso país não anda, nosso município não vai pra frente e nossas crianças não aprendem", disse Olga.

Os livros didáticos contam com todas as disciplinas no mesmo exemplar, sendo elas, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Inglês e Espanhol. Já os livros literários são os títulos "Dom Casmurro", de Machado de Assis; "O Fantasma de Canterville", de Oscar Wilde; "Viagem ao Centro da Terra", de Júlio Verne e "O Navio Negreiro e Poemas Abolicionistas", de Castro Alves. Além do livro "Itaboraí - Seus Valores e Suas Riquezas" dos professores da rede municipal de ensino.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi instituída pelo Governo Federal com o principal objetivo promover a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação. No entanto, outras finalidades também são alcançadas, como a flexibilidade e a economia de tempo e dinheiro dos estudantes, além da inclusão digital pelo uso da tecnologia na educação.