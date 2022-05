Defesa Civil de Itaboraí lança canal de WhatsApp para acionamento de ocorrências - Foto: Divulgação

Defesa Civil de Itaboraí lança canal de WhatsApp para acionamento de ocorrênciasFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2022 17:03 | Atualizado 04/05/2022 17:03

Itaboraí - Com o objetivo de atender prontamente em caso de ocorrências no município, a Secretaria Municipal de Defesa Civil lançou um novo canal de comunicação para contato mais direto com a população. Além do número 199, os itaboraienses agora também podem entrar em contato também pelo WhatsApp, através do +55 (21) 97982-6943. A nova ferramenta está disponível 24 horas por dia para atendimento.

O WhatsApp da Defesa Civil não recebe ligações telefônicas e mensagens de áudio. Desta forma, apenas mensagem de texto, vídeo e fotos serão respondidas. De acordo com o secretário de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, a principal função do novo canal é ampliar o contato com o cidadão e promover um atendimento qualificado para cada tipo de ocorrência.

“Atualmente, grande parte da população usa o WhatsApp diariamente como a principal ferramenta de comunicação. É um canal mais direto e que facilita a forma de ilustrar uma ocorrência, porque o morador pode encaminhar uma imagem ou um vídeo do local", destacou o secretário.

Além do 199 e do WhatsApp, a Defesa Civil tem ainda um meio para alertas de tempestades. Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com a Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrências de fenômenos naturais. As mensagens alertam para o grau de gravidade dos fatos, além de informar direto no celular do cidadão sobre riscos de inundações e alagamentos.