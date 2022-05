O projeto faz parte da programação dos festejos pelos 189 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí - Foto: Divulgação

O projeto faz parte da programação dos festejos pelos 189 anos de emancipação político-administrativa de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2022 10:26 | Atualizado 06/05/2022 10:26

Itaboraí - Para celebrar o Dia das Mães, um encontro musical intitulado de "Samba das Mulheres" será realizado neste sábado (07/05), às 19h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí. O evento é fruto da parceria da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres com a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

O projeto faz parte da programação dos festejos pelos 189 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. No evento, a cantora conterrânea Carol Vitalino convida Aninha Portal e Rosi Guará, duas artistas do primeiro time do samba no Rio de Janeiro.

Segundo o gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, a ideia de uma artista local convidando outros nomes da cena musical é uma maneira de valorizar quem faz música com qualidade na cidade. “A homenagem às mães, na véspera do seu dia, será em clima de festa, com muito samba e promete muitas emoções e sucessos para cantar junto”, disse Alan.

Carol Vitalino tem seu repertório voltado para o samba. Atualmente faz parte da equipe da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, onde participa como cantora em diversos eventos e trabalha também como orientadora na visitação guiada.

Aninha Portal iniciou a carreira em 1993, em Belém-PA, integrando o conjunto de Samba Sol Maior. No ano de 1995, transferiu-se para o Rio de Janeiro, participando de vários grupos e atuando como intérprete em blocos, como o tradicional Cacique de Ramos. Ao longo de quase três décadas de carreira, apresentou-se nos principais espaços do samba no Rio de Janeiro.

Já Rosi Guará, cantora e compositora de samba, iniciou sua carreira musical ainda na infância, aos 12 anos. Foi intérprete do Bloco Carnavalesco Mocidade dos Guararapes, do Bloco Unidos dos Prazeres de Santa Teresa e do G.R.E.S. Infantes da Piedade. Já venceu várias disputas de sambas enredos, como autora, e tem um trabalho que mescla o resgate das raízes do samba com outros ritmos.

Serviço

Samba das Mulheres

Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

Dia: 07/05

Horário: 19h

Evento gratuito